В Минпромторге рассказали о поддержке народных промыслов

Влада Некрасова

Замглавы Минпромторга России Гульназ Кадырова в интервью "Парламентской газете" рассказала о поддержке народно-художественных промыслов со стороны государства.

Она напомнила, что за время пандемии коронавируса объемы продаж в этой сфере сократились на 70%, однако отрасль не только выстояла, но и помогла обеспечить россиян средствами защиты.

По словам Кадыровой, за это время в Минпромторге подготовили ряд инициатив, направленных на поддержку отрасли. В их числе смягчение – критериев порядка отнесения предприятий к народно-художественным промыслам, увеличение объема финансирования, а также иные формы господдержки.

сообщало, что в Мадриде расскажут о туристическом потенциале Московской области.