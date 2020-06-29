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В Минпромторге рассказали о поддержке народных промыслов

В Минпромторге рассказали о поддержке народных промыслов
Замглавы Минпромторга России Гульназ Кадырова в интервью "Парламентской газете" рассказала о поддержке народно-художественных промыслов со стороны государства.

Она напомнила, что за время пандемии коронавируса объемы продаж в этой сфере сократились на 70%, однако отрасль не только выстояла, но и помогла обеспечить россиян средствами защиты.

По словам Кадыровой, за это время в Минпромторге подготовили ряд инициатив, направленных на поддержку отрасли. В их числе смягчение – критериев порядка отнесения предприятий к народно-художественным промыслам, увеличение объема финансирования, а также иные формы господдержки.


сообщало, что в Мадриде расскажут о туристическом потенциале Московской области.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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