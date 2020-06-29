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В Минтруде объяснили порядок выплат пособий в 10 тысяч рублей на детей

В Минтруде объяснили порядок выплат пособий в 10 тысяч рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.

В пресс-службе министерства сообщили, что при осуществлении установленной ранее единовременной выплаты на детей от трех до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена информацией. Это позволило максимально быстро перечислить средства более чем на 15 миллионов детей в течение первого же дня выплат. Оставшиеся средства по поступившим до 1 июня заявлениям начислили россиянам в течение десяти дней. Всего выплаты осуществлены уже на 21 миллион детей.

# Россия
По материалам: ria.ru

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