В Минздраве объяснили, как украинцам отдыхать на пляжах

Влада Некрасова

В Министерстве здравоохранения заявили, что на пляжах украинцам не обязательно носить маски. Основной рекомендацией для отдыха у воды остается соблюдение социальной дистанции. Об этом сообщил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.По словам министра, носить маску на открытом воздухе не обязательно, но ее стоит надевать при большом скоплении людей.При этом, согласно эпидемиологическим рекомендациям, на пляжах расстояние между отдыхающими должно быть не менее полутора метров друг от друга. За соблюдением карантинных мер должны следить органы местного самоуправления вместе с Госпродпотребслужбой.Кроме того, с 22 июня запрещено осуществление розничной стихийной торговли на пляжах Одессы и рекреационных зонах.В это же время, Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по ношению защитных масок. ВОЗ рекомендует носить маски в общественных местах, где невозможно соблюдение социальной дистанции."ВОЗ рекомендует правительствам стран побуждать широкую общественность носить маски в местах, где сложно соблюдать социальную дистанцию, например, в общественном транспорте, магазинах и в других многолюдных местах", – сказал глава ВОЗ Тедрос Гебреисус.А в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings Национальной академии наук США, говорится, что защитные маски для лица могут быть ключевым фактором, определяющим кривую COVID-19. Авторы работы пишут, что обязательное ношение масок – наиболее эффективный метод борьбы с пандемией коронавируса.