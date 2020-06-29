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В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены проекта «IT-лето 2020»

В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены проекта «IT-лето 2020»

В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены проекта «IT-лето 2020», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Наиболее востребованными у московских школьников стали занятия по рисованию в 3D, созданию игр на языке программирования Scratch, графическому дизайну, мультимедийной журналистике, основам С++ и рисованию.

Отмечается, что участники проекта смогли познакомиться с таким форматом подачи журналистских материалов, как лонгрид, научились работать в одном из самых популярных графических редакторов, изучили основы программирования на С++ и смогли создать свою собственную игру-платформер на языке программирования Scratch.

Следующая смена проекта стартует 1 июля.

# Общество
По материалам: edu.ru

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