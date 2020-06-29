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В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации

В Нидерландах опровергли сообщения о пришедшей из России радиации
Специалисты Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов опровергли данные о том, что источником радиации в Северной Европе стала Россия, утверждается, напротив, что точную страну происхождения радиоактивных веществ установить нельзя.

Ранее в пятницу в ряде СМИ появились сообщения о том, что в начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, имеющих так называемое реакторное происхождение. Также сообщалось, что, согласно расчетам Национального института здоровья и окружающей среды (RIVM) Нидерландов, эти изотопы якобы поступили со стороны России, и что причиной произошедшего может быть разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.

Официальный представитель концерна "Росэнергоатом" (оператора всех АЭС в РФ, входящего в госкорпорацию "Росатом") сообщил РИА Новости, что никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, а радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям.


Европу. Специалисты опровергли эту версию.
# Россия
По материалам: ria.ru

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