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В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19

В Омане выявили более 900 новых случаев COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило 39 тысяч, за сутки выявлено более 900 новых случаев, сообщает министерство здравоохранения султаната.

По данным минздрава, за последние сутки медики в Омане выявили 910 новых случаев заражения и зарегистрировали шесть летальных исходов. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в султанате достигло 39 060, выздоровели 22 422 человека, скончались 169.

Отмечается, что среди новых инфицированных 535 граждан Омана и 375 иностранцев.


ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.
# В мире
По материалам: ria.ru

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