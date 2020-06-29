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В парижской часовне найдены кости времен Французской революции

В парижской часовне найдены кости времен Французской революции

В стене Покаянной часовни (Chapelle Expiatoire), построенной на месте предполагаемого захоронения Людовика XVI и Марии-Антуанетты, найдены четыре деревянных ящика, заполненных человеческими костями. Предполагается, что кости принадлежали людям, умершим или казненным во время Великой французской революции.

Часовня расположена в сквере, носящем имя Людовика XVI. Ранее на месте этого сквера находилось кладбище Мадлен, открывшееся в 1721 году. Среднее количество новых захоронений в год при Старом режиме на этом кладбище оценивается в 160 человек, исключением стал лишь 1770 год, когда на кладбище похоронили 133 жертвы давки, произошедшей на площади Людовика XV (современная площадь Согласия) во время фейерверка в честь свадьбы дофина и Марии-Антуанетты.

Куда активнее стали использовать кладбище Мадлен после революции. Политика новых властей состояла в том, чтобы заменить крупными кладбищами на окраинах многочисленные мелкие кладбища возле церквей в центре города, и кладбище Мадлен хорошо подходило для этого. К тому же оно находилось в десяти минутах ходьбы от площади Людовика XV, в то время называвшейся площадью Революции. На площади была установлена гильотина и происходили казни по приговору революционного трибунала. А тела казненных хоронили на кладбище Мадлен. Кроме королевской четы, там были похоронены герцог Орлеанский Филипп Эгалите, королевская фаворитка Жанна Дюбарри, Шарлота Корде, а также видные революционные деятели, проигравшие в политической борьбе: Жак-Пьер Бриссо, Манон Ролан, Пьер Верньо, Олимпия де Гуж. Последними жертвами гильотины на кладбище Мадлен стали Жан-Рене Эбер и его сторонники, казненные 24 марта 1794 года. Вскоре после этого кладбище было закрыто. Общее число жертв якобинского террора, похороненных на кладбище Мадлен, по разным оценкам, составляет от 600 до 3000.

В 1802 году роялист Оливье Дескло, живший рядом с кладбищем с 1789 года, купил земельный участок. Он утверждал, что видел, где были похоронены Людовик и Мария-Антуанетта. В 1815 году Дескло продал землю Людовику XVIII, и останки королевской четы были эксгумированы и перенесены в базилику Сен-Дени. На месте же их первичного захоронения по велению короля была воздвигнута Покаянная часовня, строительство которой завершилось в 1826 году. Территория кладбища Мадлен была постепенно очищена от других захоронений. Этот процесс был завершен в 1844 году. Останки переносились в парижские катакомбы. На месте кладбища был разбит сквер.

В наши дни смотритель Покаянной часовни Эмерик Пениге де Стуц (Aymeric Peniguet de Stoutz) обратил внимание на щели между каменными плитами на нижнем уровне часовни. Вызванный археолог Филипп Шарлье (Philippe Charlier) сумел опустить в отверстие гибкий кабель с видеокамерой. «Нижняя часовня содержит четыре оссуария, сделанные из деревянных ящиков, вероятно, обтянутых кожей, заполненных человеческими костями, — сообщил он в отчете. — Земля смешана с обломками костей». Судя по всему, останки принадлежат кому-то из похороненных ранее на кладбище Мадлен, но кто эти люди, остается неизвестным. Есть надежда, что это удастся выяснить, изучив историю строительства Покаянной часовни.

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По материалам: polit.ru

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