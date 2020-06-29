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В Приморье продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену ВЭФ-2020

В Приморье продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену ВЭФ-2020
Власти Приморья продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену на фоне пандемии коронавируса Восточного экономического форума в 2020 году, сообщает правительство региона.

Ранее Росконгресс сообщил, что ВЭФ в этом году не состоится, он пройдет в сентябре 2021 года.

"Правительство Приморского края продолжит работу по привлечению в регион новых бизнес-проектов, несмотря на отмену в этом году главной площадки по работе с инвесторами - Восточного экономического форума - в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой. Средства, которые планировалось направить на организацию данного масштабного мероприятия, перераспределят на другие социально значимые направления", - говорится в сообщении.


По словам министра экономического развития Приморья Натальи Набойченко, основные задачи региона во время Восточного экономического форума - показать возможности для ведения бизнеса, отдыха, развития туризма - актуальны в любое время.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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