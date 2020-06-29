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В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты “Ангара”

В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты “Ангара”

В соответствии с данными финотчета Центра Хруничева по итогам 2019 года стоимость ракеты-носителя тяжелого класса “Ангара-А5”, которой планируется заменить “Протон-М”, составляет семь млрд рублей, что в три раза больше стоимости предшественника.

В рамках консолидации "внутреннего резерва" организацией с привлечением госкорпорации "Роскосмос" осуществляется реализация следующих мероприятий: <...> обеспечение реализации комплекса мероприятий по снижению себестоимости ракеты-носителя (РН) "Ангара", в том числе направленных на создание производства замкнутого цикла РН семейства "Ангара" на мощностях Производственного объединения "Полет" — филиал организации, город Омск, — приводит выдержку из отчетного документа РИА Новости.

Сообщается, что к 2024 году себестоимость производства РН должна быть снижена до четырех млрд рублей.

Исходя из документации о госзакупках, производство носителя “Протон-М” стоит 2,33 млрд рублей. Однако, даже при снижении себестоимости производства “Ангары”, разница в цене остается значительной.

Летные испытания “Ангары-А5” стартовали в 2014 году, осенью 2020 года должен состояться второй пробный пуск.

Серийное производство планируется запустить в 2023 году, а вывод в эксплуатацию - в 2025 году.

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По материалам: u-f.ru

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