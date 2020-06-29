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В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса

В России более 6,4 тысячи военных вылечились от коронавируса
Свыше 6,4 тысячи российских военных вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 43 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

"За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 43 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 6403 человек", - говорится в бюллетене.

Также отмечается, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 715.


На 29 июня в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлены 1355 военнослужащих с положительными результатами тестирования на коронавирус. Среди курсантов и слушателей вузов болеют 200 военных.

# Россия
По материалам: ria.ru

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