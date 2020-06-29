В России готовится глобальная визовая реформа

Вадим Карасев

С января 2021 года в Россию без бумажных виз смогут приезжать граждане 113 государств. О таких нововведениях рассказал Евгений Иванов замглавы МИД РФ в интервью газете Коммерсантъ.

Правительство РФ уже утвердило план организационно-технических мероприятий, главной целью которого является введение электронных виз с 2021 года.

"Электронная виза будет доступна гражданам тех стран, перечень которых будет утвержден правительством РФ. В него войдут 53 страны. На данный момент с иностранными государствами заключены международные договора и граждане 60 государств могут прилетать в Россию без виз", - сказал Иванов.

Получается, что с января 2021 года в Россию без оформления бумажных виз смогут приезжать граждане 113 государств, а это примерно 4 млрд человек, или же половина населения мира, подчеркнул замглавы.

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