В России готовится глобальная визовая реформа
С января 2021 года в Россию без бумажных виз смогут приезжать граждане 113 государств. О таких нововведениях рассказал Евгений Иванов замглавы МИД РФ в интервью газете Коммерсантъ.
Правительство РФ уже утвердило план организационно-технических мероприятий, главной целью которого является введение электронных виз с 2021 года.
"Электронная виза будет доступна гражданам тех стран, перечень которых будет утвержден правительством РФ. В него войдут 53 страны. На данный момент с иностранными государствами заключены международные договора и граждане 60 государств могут прилетать в Россию без виз", - сказал Иванов.
Получается, что с января 2021 года в Россию без оформления бумажных виз смогут приезжать граждане 113 государств, а это примерно 4 млрд человек, или же половина населения мира, подчеркнул замглавы.Читайте также: Евросоюз хочет запретить россиянам приезжать в Европу из-за коронавируса