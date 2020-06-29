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В Ростове центральные районы города останутся без горячей воды

В Ростове центральные районы города останутся без горячей воды

В Ростове в связи с назначенной на 13 - 15 июля проверкой тепловых сетей перед началом сезона отопления без горячего водоснабжения останутся несколько улиц.

Как сообщают региональные издания со ссылкой на пресс-службу администрации Ростова, без горячей воды на это время останутся дома рядом с главным вокзалом, в центральной части донской столицы, а также в Нахичевани.

Также сообщается, что горячего водоснабжения на период до двух недель не будет у домов, которые расположены на улицах: Мечникова и Текучева; проспектах: Сиверса, Театральном, Шолохова, а также на линиях 21 и 22.

Напомним, что в конце прошлого месяца испытания проводились в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах. И если дома, расположенные в тех районах уже получают горячую воду, то в Советском, Железнодорожном, Кировском и Ленинском районах горячее водоснабжение восстановят только 29 июня. 

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По материалам: u-f.ru

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