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В США церковь раздала бунтующим штурмовые винтовки

В США церковь раздала бунтующим штурмовые винтовкиФото: Globallookpress.com

В городе Трой в штате Нью-Йорк в баптистской церкви бесплатно раздали бунтующим из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда штурмовые винтовки AR-15. Об этом сообщает издание Times Union.

Отмечается, что все произошло в воскресенье, 28 июня. На место протестов приехали и организаторы движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни черных важны»). Людей было настолько много, что мирные посетители храма не могли попасть на службу. В частности, горожанка не могла пройти вместе с детьми через толпы, в связи с чем ей пришлось толкаться. При этом бунтующие стали кричать в мегафоны фразы, такие как: «Спасите этих детей».

Прихожане пытались сопротивляться бунтующим жителям, из-за чего произошла стычка. На место приехали и правоохранительные органы. По словам капитана полиции Стивена Баркера, во время этой разборки не было никаких арестов. «Наши офицеры были на месте происшествия. Но большинство сотрудников полиции были назначены и направлены сюда, чтобы контролировать транспортное движение в городе», — заявил он.

Позже один из полицейских встал около храма и посоветовал не выходить из здания прихожанам и не провоцировать новые стычки. В ответ на это из баптисткой церкви стали выкрикивать: «Они [протестующие] тебя ненавидят», а затем толпа закричала, что презирает полицейского. Кроме того, один из бунтующих сказал: «Ваша церковь сгорит сегодня вечером».

Название движения BLM созвучно с главным лозунгом протестов, охвативших десятки американских городов: их участники борются с систематическим угнетением чернокожих жителей США и полицейской жестокостью. Протесты, периодически переходящие в погромы и грабежи, начались после того, как афроамериканец Джордж Флойд погиб во время ареста.

Накануне сообщалось, что англиканская церковь назвала Иисуса темнокожим. «Иисус был с Ближнего Востока, он не был белым. Важно, чтобы мы это помнили», — призвал духовный лидер англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Также он сопроводил пост его «любимыми изображениями» темнокожего Христа со всего мира.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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