Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В УлГПУ стартовала приемная кампания

В УлГПУ стартовала приемная кампания

В Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова начался прием документов от абитуриентов, сообщает портал «УлПравда». Впервые приемная кампания проходит в дистанционном режиме. В ней задействованы 30 технических секретарей – студентов педагогического факультета. Они отвечают на вопросы по телефону и в социальных сетях. Кроме того, консультации проводят преподаватели различных факультетов: они разъясняют особенности обучения по различным программам.

В этом году в УлГПУ увеличилось количество бюджетных мест: на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры смогут учиться 1520 человек.

Впервые бюджетные места выделены на направления обучения «Журналистика» и «Юриспруденция». Появились новые образовательные программы: по бакалавриату – биоэкология, управление персоналом, сервис; по магистратуре – управление и медико-биологическое сопровождение профессионально-педагогической деятельности, экологическое образование и охрана окружающей среды, биоинформатика и системная биология, управление проектно-исследовательской деятельностью.

Студенты, обучающиеся по профилям педагогического направления, могут получить сразу две специальности, например «биология/химия», «начальное образование/информатика», «география/экология», «математика/иностранный язык», «технология/информатика» и другие.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"
Трамп решил пропагандировать "маразм" Байдена вместо его "сонливости"
Коронавирус в США оставил учителей без работы
Коронавирус в США оставил учителей без работы
В Кемеровской области наградили 100 лучших выпускников техникумов и колледжей
В Кемеровской области наградили 100 лучших выпускников техникумов и
До конца года все школы Республики Татарстан получат высокоскоростной интернет
До конца года все школы Республики Татарстан получат высокоскоростной
Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники
Учебные заведения Кузбасса получили 102 комплекта современной техники
В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены проекта «IT-лето 2020»
В Москве более 2,5 тысячи школьников стали участниками первой смены
В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»
В Иркутской области появятся первые мобильные «Кванториумы»
В УлГПУ стартовала приемная кампания
В УлГПУ стартовала приемная кампания
Басков объявил о готовности жениться и озвучил требования к супруге
Басков объявил о готовности жениться и озвучил требования к супруге
В парижской часовне найдены кости времен Французской революции
В парижской часовне найдены кости времен Французской революции
В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты “Ангара”
В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты “Ангара”
Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами
Кремль отреагировал на данные о «сговоре» России с талибами

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой войны
Пакт Молотова-Риббентропа вне «постзнания»: Причины Второй мировой
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции

Еще по теме

В МГПУ стартовала приемная кампания-2020
В ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 19 июня стартует приемная кампания – 2020
Педвузы принимают документы абитуриентов в дистанционном формате
Выпускники Малой академии естественнонаучного образования при УлГПУ продолжат обучение в профильных классах