В УлГПУ стартовала приемная кампания

Алексей Вольцев

В Ульяновском государственном педагогическом университете имени И.Н. Ульянова начался прием документов от абитуриентов, сообщает портал «УлПравда». Впервые приемная кампания проходит в дистанционном режиме. В ней задействованы 30 технических секретарей – студентов педагогического факультета. Они отвечают на вопросы по телефону и в социальных сетях. Кроме того, консультации проводят преподаватели различных факультетов: они разъясняют особенности обучения по различным программам.

В этом году в УлГПУ увеличилось количество бюджетных мест: на программах бакалавриата, специалитета и магистратуры смогут учиться 1520 человек.

Впервые бюджетные места выделены на направления обучения «Журналистика» и «Юриспруденция». Появились новые образовательные программы: по бакалавриату – биоэкология, управление персоналом, сервис; по магистратуре – управление и медико-биологическое сопровождение профессионально-педагогической деятельности, экологическое образование и охрана окружающей среды, биоинформатика и системная биология, управление проектно-исследовательской деятельностью.

Студенты, обучающиеся по профилям педагогического направления, могут получить сразу две специальности, например «биология/химия», «начальное образование/информатика», «география/экология», «математика/иностранный язык», «технология/информатика» и другие.