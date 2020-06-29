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В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в России

В ВШЭ рассказали о десятках тысяч жизней, спасенных от COVID-19 в России
Спроектированные Высшей школой экономики модели развития коронавирусной инфекции на территории России показали, что принятые правительством и гражданами усилия позволили спасти от нескольких десятков тысяч жизней - до нескольких миллионов, говорится в исследовании ВШЭ.

"Реалистичная оценка потенциальных потерь – 80-84 тысячи спасенных жизней (0,06% населения). Эта оценка основана на использовании эпидемиологической модели, с учетом изменения поведения людей (SEIR-модель с корректировкой R0 на изменение поведения)", - отмечается в исследовании.

Там уточняется, что "в рамках этого сценария предполагается, что происходит информирование общества со стороны правительства, но власти не осуществляют активных действий по предотвращению развития эпидемии".


Разница между модельной оценкой количества смертей в рамках такого подхода и предполагаемой фактической смертностью (20-25 тысяч человек) представляет собой количество спасенных жизней. Такой подход более реалистично оценивает характеристики современного общества и распространение информации в нем. Таким образом, спасенные жизни – это результат изменения поведения граждан и активные действия властей по ограничению эпидемии.

# Россия
По материалам: ria.ru

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