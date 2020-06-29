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В жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл взрыв

В жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл взрыв

В квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщают в понедельник агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника ТАСС, «на улице Проходчиков, дом 3, произошёл пожар в квартире из-за взрыва». Источник сообщил, что наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

Он заявил, что горят четыре квартиры, из которых были спасены пять человек. Четверо граждан переданы медикам.

Новость дополняется. 

# Происшествия / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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