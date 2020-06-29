В жилом доме на северо-востоке Москвы произошёл взрыв

Влада Некрасова

В квартире жилого дома на улице Проходчиков в Москве произошёл взрыв. Об этом сообщают в понедельник агентства ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника ТАСС, «на улице Проходчиков, дом 3, произошёл пожар в квартире из-за взрыва». Источник сообщил, что наблюдается открытое горение из окон, площадь пожара составляет 70 квадратных метров.

Он заявил, что горят четыре квартиры, из которых были спасены пять человек. Четверо граждан переданы медикам.

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