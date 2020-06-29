Валерий Соловей назвал причину ухода из политики Владимира Путина в 2021 году

Вадим Карасев

Российский историк, общественный деятель и политический аналитик Валерий Соловей славится своими точными прогнозами и имеет достаточно многочисленную аудиторию, поддерживающую его точку зрения на внутриполитические перипетии в России.

В новом эфире интернет-издания МБХ- Медиа он высказался о ближайшем будущем, и рассказал, зачем власти нужны были поправки про «обнуление» сроков Путина, если по его собственному убеждению действующий президент уйдет из политики в 2021 году.

Так, публицист, ссылаясь на собственные источники в Кремле, которые он никогда не называет, утверждает, что мэр Москвы Собянин покинет пост и, вероятно, будет назначен полпредом по Центральному Федеральному округу. Профессор Соловей рассказал, что слухи уже дошли до непосредственного участника кадровой перестановки, и Сергей Семенович «подавлен и обескуражен».

Говоря о Мишустине, аналитик считает, что его снимут с должности, как несправившегося с последствиями экономического кризиса из-за рухнувших цен на нефть и пандемии. Говоря языком общественного деятеля, из Мишустина сделают «козла отпущения». Впрочем, какой-то знаковой фигурой действующий премьер, по мнению профессора, и не был никогда. И противостояние с Собяниным и Кадыровым показало ему допустимые границы.

Говоря о нужности поправок при том, что по прогнозу самого Соловья Путин уйдет из политики в 2021 году в силу обстоятельств «непреодолимой силы», профессор отметил, что таким образом, элита поддерживает миф «вечности» политической фигуры Владимира Владимировича. На самом деле цель одна – сохранить основы политической системы, созданной Путиным.

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