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Венгрия подсоединится к «Турецкому потоку» по самому дешевому варианту

Венгрия подсоединится к «Турецкому потоку» по самому дешевому варианту

В Венгрии собираются построить соединительный газопровод с Сербией, чтобы с 1 октября следующего года получать российский газ из «Турецкого потока». Будапешт пошел на самый дешевый вариант, который позволит получать до 6 млрд кубометров газа в год.

Оператор венгерской газотранспортной системы FGSZ Ltd. сообщил, что польский регулятор MEKH одобрил 10-летний план развития, который включает строительство интерконнектора на границе Сербии и Венгрии мощностью до 6 млрд кубометров.

«Наблюдательный совет FGSZ Ltd. утвердил инвестиции в соответствии с решением MEKH, которое позволяет начать строительство интерконнектора Kiskundorozsma 1200 на сербско-венгерской границе по плану. На полную мощность в 6 млрд кубометров в год интерконнектор должен быть запущен к 1 октября 2021 года», — говорится в сообщении FGSZ Ltd.

Точка Kiskundorozsma — действующее соединение венгерской и сербской газотранспортных систем, которое пока работает только в направлении Сербии. Почти два года назад глава МИДа Венгрии Петр Сийярто говорил, что из Сербии при минимальных инвестициях в инфраструктуру страны Венгрия смогла бы физически получать до 6 млрд кубометров газа в год. Очевидно, в Будапеште и остановились на этом варианте. Непонятно только, как в таком случае сможет работать на полную мощность европейская ветка «Турецкого потока». По ранее заявленным планам, болгарское продолжение должно выдавать в Сербию до 12 млрд кубометров, а сербское — 9 млрд. Они планировались как для Венгрии, так и для Австрии с поставками через Словакию.

Напомним, что на этой неделе министр иностранных дел Петр Сийярто заявил, что Венгрия согласилась покупать 6,2 млрд кубометров российского газа в год и начнет переговоры о заключении гибкого долгосрочного контракта. «Наша цель — подписать три пятилетних соглашения, которые позволят отказаться от сделки каждые пять лет», — сказал глава МИДа. Он уточнил, что такая форма позволит гарантировать долгосрочные поставки, а также возможность изменить контракты или отказаться от них, если на энергорынке появится предложение лучше.

Как сообщало ИА Newstes , вместе с «Турецким потоком» полностью готово к работе только сербское продолжение. Болгарское должны были сдать к 1 января, потом — к 1 июня, но теперь в Софии сообщили о переносе запуска на конец этого года.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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