Волочкова представила свою версию попадания в закрытое на карантин село

Вадим Карасев

Анастасия Волочкова в Дивееве Фото: @volochkova_art

Народная артистка России Анастасия Волочкова представила свою версию попадания в закрытое на карантин село Дивеево в Нижегородской области. По словам балерины, она ничего не знала о введенных там ограничениях. Об этом Волочкова написала в Instagram-аккаунте.

Балерина рассказала, что совершила паломничество по храмам и святым источникам Мурома и Дивеева. О том, как она попала на территорию последнего, артистка не уточнила. Как утверждает Волочкова, полицейские пришли к ней на второй день пребывания в закрытом селе. «Они сообщили, что я типа нарушила закон своим приездом в Дивеево, потому что у них карантин. О котором я ни слухом, ни духом не знала. И вообще, как такое может быть?! Село закрыто, а монастыри и храмы открыты! Службы-то идут!» — вознегодовала артистка.

Артистка считает, что «по причине известности ее личности» в области развели «шумиху». Об этом она написала в продолжении истории в Instagram. По словам балерины, в селе не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, из-за вспышки которого Дивеево и закрыли. «Получается, что я приехала в святое место помолиться, а тем самым совершила преступление», — возмутилась Волочкова.

Как пишет нижегородское издание НН.ру, монастырь был открыт для посещения еще 11 июня. Однако само село все еще находится на карантине и закрыто для паломников. По данным портала, Волочкова оставила автомобиль возле КПП на въезде в Дивеево и пробралась на его территорию пешком через лес.

За идею введения ограничений в области балерина раскритиковала губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. По словам Волочковой, он против добра и приезда паломников. Она также добавила, что хочет посмотреть ему и глаза и спросить, есть у него совесть.