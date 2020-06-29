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Вомбат размером с медведя жил 25 миллионов лет назад в Австралии

Вомбат размером с медведя жил 25 миллионов лет назад в Австралии

Палеонтологи описали гигантского вомбата, жившего на территории современной Австралии около 25 миллионов лет назад, в олигоценовую эпоху. Животное было размером с медведя, что по меньшей мере в пять раз больше современных вомбатов. Его отличия от них оказались настолько велики, что найденный вид решили отнести к особому семейству.

Окаменевшие кости гигантского вомбата (фрагменты черепа и большая часть скелета) были в 1973 году найдены экспедицией Ричарда Тедфорда из Американского музея естественной истории. Нашли их на глинистом дне озера Пимпа на северо-востоке штата Южная Австралия. «Это было чрезвычайно счастливое открытие, потому что обычно поверхность этого сухого озера покрыта песком, унесенным или вымытым с окружающих холмов, — рассказывает профессор Майк Арчер из Университета Нового Южного Уэльса. — Но из-за редких условий в тот год, богатые ископаемыми месторождения глины были полностью открыты для просмотра. И это неожиданное зрелище захватывало дух. На поверхности и чуть ниже мы обнаружили черепа, зубы, кости и в некоторых случаях сочлененные скелеты многих новых видов млекопитающих. Кроме того, там были зубы вымерших хрящевых рыб и скелеты костистых рыб, а также кости многих видов водоплавающих птиц, включая фламинго и уток. Эти животные варьировались от крошечных плотоядных сумчатых размером с мышь вплоть до гигантского вомбата, который по размеру близок черному медведю. Это было удивительно богатое месторождение ископаемых, полное вымерших животных, которых мы никогда раньше не видели».

Дождавшийся своего описания гигантский вомбат получил латинское название Mukupirna nambensis. Его вес оценивается в 143–171 килограмм. У него были развитые зубы для поедания корневищ, корней и клубней, которые он мог выкапывать мощными передними лапами. Исследователи отмечают, что уникальные характеристики Mukupirna nambensis свидетельствуют о тесной связи вомбатов и другой группы сумчатых — семейства Wynyardiidae, представители которого жили в раннем миоцене.

При этом Mukupirna nambensis еще не самый крупный среди вымерших родственников вомбата. Рекорд по размеру, как среди подотряда Vombatiformes, так и среди всех сумчатых в истории, удерживает диптородон (Diptorodon), живший от 1,6 млн до 50 тысяч лет назад. Самый крупные диптородоны были длиной до трех метров, их рост в холке достигал двух метров, а вес мог быть равен 2800 кг.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

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По материалам: polit.ru

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