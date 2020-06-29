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Вошла в историю. Цена бензина Аи-95 на бирже снова достигла рекорда

Вошла в историю. Цена бензина Аи-95 на бирже снова достигла рекорда
Стоимость бензина Аи-95 побила исторический рекорд в ходе торгов в понедельник на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщило РИА Новости.

По данным агентства, цена Аи-95 с поставкой в европейской части России по национальному индексу достигла 58,174 тысячи рублей за тонну, увеличившись на 0,4% по сравнению с предыдущим показателем, который также был рекордным. Объем торгов составил 7,53 тысячи тонн, или 438 миллионов рублей.

Ранее исторические максимумы фиксировали 17, 18 и 26 июня. До этого бензин Аи-95 на бирже дороже всего стоил в июне 2018 года.


Аи-92 по итогам торгов понедельника составила 50,493 тысячи рублей за тонну по национальному индексу. Объем торгов составил 13,625 тысячи тонн, или 688 миллионов рублей.

Ранее радио Sputnik сообщило, что запрет на импорт топлива могут отменить досрочно.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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