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Восьмилетняя дочь Бейонсе, Блу Айви, получила премию BET Awards 2020

Восьмилетняя дочь Бейонсе, Блу Айви, получила премию BET Awards 2020

Одним из триумфаторов прошедшей вчера в режиме онлайн премии BET Awards 2020 стала старшая дочь Бейонсе и рэпера Джей-Зи, восьмилетняя Блу Айви. Малышка вместе со своей звездной мамой получила награду в категории BET Her Award за саундтрек под названием Brown Skin Girl к фильму "Король Лев", премьера которого состоялась год назад.

В онлайн-трансляции премии девочка не участвовала — за них двоих в прямом эфире зрителей за победу поблагодарила Бейонсе. Примечательно, что это уже не первая престижная награда в копилке малышки: в прошлом году она получила премии 2019 Soul Train Music Awards и NAACP Image Award за ту же песню из фильма.


Джей-Зи и Бейонсе с дочерью Блу Айви

Еще до того как Блу Айви стала лауреатом премии, ее бабушка Блу Тина Лоусон отметила, что годится успехами внучки и ее номинацией на очередную премию. Об этом она написала в своем инстаграме:

Бабушка очень гордится тобой! В восемь лет ты стала голосом всех темнокожих девочек!


Напомним, что Блу Айви не только исполнила вместе с Бейонсе песню Brown Skin Girl, которая стала саундтреком к новому "Королю Льву", но и появилась в клипе на мамину песню Spirit, также прозвучавшую в фильме.

Идея видео состоит в том, чтобы показать, что Бог — художник, а природная красота не нуждается в художественном оформлении. Это красота цвета, красота традиции,

— рассказала об этом музыкальном видео Бейонсе, озвучившая Налу в мультфильме.


Бейонсе и Блу Айви


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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