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Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса

Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавирусаФото: Benoit Tessier / Reuters

У «брутальных мужчин» коронавирус может протекать в тяжелой форме. Такое мнение высказала завкафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова. Ее слова приводит «Комсомольская права».

Так Орлова ответила на вопрос о том, по каким признакам можно предположить, что болезнь у нового пациента пойдет по тяжелому пути.

«В мире проводились такие исследования, наша клиническая практика их подтвердила. Мужчины точно болеют тяжелее, чем женщины; пожилые — тяжелее, чем молодые; полные люди тяжелее, чем пациенты без лишнего веса. Мужчины с классическим мужским типом облысения, большим количеством растительности на лице, можно сказать, "брутальные мужчины", болеют тяжелее», — добавила кардиолог.

Ранее врач анестезиолог-реаниматолога филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олег Чихляев заявил, что у участников испытаний российской вакцины от коронавируса не выявлено негативных последствий для здоровья.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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