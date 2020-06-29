Врач рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации от коронавируса

Вадим Карасев

Фото: ULMER / Global look

У участников испытаний российской вакцины от коронавируса не выявлено негативных последствий для здоровья. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на врача анестезиолог-реаниматолога филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олега Чихляева.

По его словам, добровольцев регулярно осматривают медики. «Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы», — сообщил Чихляев.

Врач также рассказал, что участники испытаний в дальнейшем будут сдавать общие клинические и биохимические анализы крови. Также их будут проверять на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции.

18 июня первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Позже они рассказали, что чувствуют себя хорошо.