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Врач рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации от коронавируса

Врач рассказал о самочувствии добровольцев после вакцинации от коронавирусаФото: ULMER / Global look

У участников испытаний российской вакцины от коронавируса не выявлено негативных последствий для здоровья. Об этом сообщает газета «Красная звезда» со ссылкой на врача анестезиолог-реаниматолога филиала ГВКГ имени Н.Н. Бурденко Олега Чихляева.

По его словам, добровольцев регулярно осматривают медики. «Самочувствие их хорошее, активных жалоб нет. Температура, артериальное давление, пульс, частота дыхания — в пределах нормы», — сообщил Чихляев.

Врач также рассказал, что участники испытаний в дальнейшем будут сдавать общие клинические и биохимические анализы крови. Также их будут проверять на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции.

18 июня первым 18 добровольцам ввели опытную российскую вакцину от коронавируса, разработанную Министерством обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Позже они рассказали, что чувствуют себя хорошо.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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