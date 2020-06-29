Второго тура не избежать: поляки выберут между Дудой и Тшасковским

Влада Некрасова

Действующий президент Польши Анджей Дуда и его соперник Рафал Тшасковский прошли во второй тур выборов главы государства после подсчета 87,16% голосов, сообщило агентство PAP со ссылкой на ЦИК Польши.

Так, по результатам подсчета Дуда оказался на первом месте с 45,24% (более 7 миллионов голосов), Тшасковский – на втором с 28,92%. (более 4,6 миллионов голосов).

Третью строчку занял Шимон Холовня, за него проголосовали 13,96% избирателей (почти 2,2 миллиона голосов. Остальные кандидаты набрали менее 7%.

сообщило, что соперник Анджея Дуды Тшасковский назвал Россию великой нацией.