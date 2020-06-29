Выборный: нужно усилить контроль за состоянием газовых приборов

Анастасия Иванова

Чтобы обезопасить граждан от взрывов бытового газа, нужно усилить контроль за обслуживанием газовых приборов, а также популяризовать среди населения практику ответственного обращения с ними, заявил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В жилом доме на улице Проходчиков в Москве в понедельник, 29 июня, произошёл взрыв. Это привело к пожару на площади порядка 70 квадратных метров. Причиной взрыва могла послужить утечка газа.

Вопрос безопасности людей при пользовании бытовыми газовыми приборами в России стоит давно. И в последнее время всё чаще решающую роль играет человеческий фактор, подчеркнул Анатолий Выборный.

«Поэтому сейчас акцент в этом вопросе сильно смещён на правоприменительную практику. Многие ситуации удаётся предупредить там, где есть высокая культура пользования таких приборов», — отметил он.

По словам парламентария, нередки случаи, когда граждане пользуются газовыми плитами или колонками, которые находятся почти в аварийном состоянии. При этом риск ЧП возрастает. Кто-то не замечает вовремя запаха газа, а некоторые пытаются договориться с инспектором во время проверки, чтобы не проводить замену старых агрегатов. Правда, такие случаи единичны, добавил он.

«Важно, чтобы каждый житель газифицированного дома понимал высокую степень личной ответственности за безопасность себя и соседей. Нужно популяризовать культуру ответственного отношения. И также нужно усилить контроль профильных ведомств за состоянием коммуникаций и бытовых газовых приборов», — заключил Анатолий Выборный.