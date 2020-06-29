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Выпускники колледжей Приморья сдали экзамены по стандартам WorldSkills

Выпускники колледжей Приморья сдали экзамены по стандартам WorldSkills

В Приморском крае выпускники колледжей сдали демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills, сообщает информационный портал PrimPress.

«В этом году мы впервые открыли для студентов демонстрационную площадку, которая оформлена по стандартам WorldSkills и соответствует всем требованиям. На данный момент экзамены по компетенции «поварское дело» сдали семь человек, которые обучались 1 год и 10 месяцев на специальности «повар-кондитер», подтвердили свои умения, приобретенные за два года обучения в колледже, и получили свои сертификаты образца WorldSkills», – заявила врио директора Артемовского колледжа сервиса и дизайна Ирина Жигалова. Она уточнила, что студенты продемонстрировали хорошие результаты, и напомнила, что демонстрационный экзамен – это не только оценка в диплом, но и возможность для выпускника трудоустроиться сразу после окончания колледжа.

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills предусматривает моделирование реальных производственных условий, чтобы выпускники смогли показать свои профессиональные умения и навыки. Все задания студенты выполняют очно с соблюдением всех требований противоэпидемиологического режима.

Результаты экзамена позволят определить, насколько выпускники техникумов и колледжей способны выполнять работу по конкретным специальностям в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills Russia. Внедрением этих стандартов в национальную систему среднеспециального и высшего образования занимается Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International».

Все студенты, прошедшие демонстрационный экзамен, получат паспорт компетенций (Skills Passport) и будут внесены в базу данных молодых профессионалов, доступ к которой предоставляется всем ведущим предприятиям-работодателям, признавшим формат демонстрационного экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.

# Общество
По материалам: edu.ru

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