Взрыв на Позняках: стало известно, когда завершат экспертизы

Влада Некрасова

Экспертизы в доме на Позняках в Киеве, где в минувшее воскресенье произошел взрыв, должны завершить на следующей неделе. Сейчас проводится ряд экспертиз.Об этом рассказал директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире канала "Украина 24".По его словам, сейчас проводят экспертизы по составу газа в трубопроводах, а также относительно соответствия ГОСТу шлангов, которые установили вместо счетчиков в квартирах многоэтажки.Кроме того, дополнительно проводят экспертизу относительно использования несущих конструкций, стен и фундамента поврежденного дома. Также проводятся химические исследования."Я думаю, на следующей неделе мы уже сможем сказать результаты экспертиз", - отметил Рувин.Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках произошел в воскресенье, 21 июня. По основной версии следствия, в одной из квартир произошел хлопок газа из-за утечки. В результате взрыва погибли 5 человек.