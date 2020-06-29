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За самоотверженность: 19-летняя девушка-волонтер награждена посмертно

За самоотверженность: 19-летняя девушка-волонтер награждена посмертно

19-летняя волонтер, студентка медколледжа из Ульяновской области Светлана Анурьева, которая до последнего дня своей жизни помогала людям в борьбе с коронавирусной инфекцией, награждена посмертно «за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Об этом сегодня, 29 июня, сообщает официальный сайт Кремля.

С просьбой посмертно наградить Анурьеву, которая, несмотря на рак, помогала нуждающимся, к главе государства 26 июня обратились участники акции «Мы вместе». Тогда Путин заявил, что обязательно сделает это, а также заверил, что труд всех, кто внес существенный вклад в такого рода работу, будет отмечен.

Светлана Анурьева сама стала жертвой врачебной ошибки: зимой в областной больнице Ульяновска неправильно поставили диагноз при удалении опухоли. В результате за несколько месяцев у девушки развился рак четвертой стадии, и все это время Светлана, как будущий врач, спасала людей от коронавирусной инфекции. Она скончалась в конце мая, будучи в сознании, до конца веря в свое выздоровление. Проводить девушку в последний путь собрался весь поселок Карсун…

Недавно учрежденным орденом Пирогова награждаются граждане РФ за заслуги в борьбе с эпидемиями, за самоотверженность при оказании медпомощи в условиях ЧС, военных действий, за заслуги в области практической медицинской деятельности, за вклад в укрепление общественного здоровья, в том числе предупреждение возникновения и развития инфекционных и неинфекционных заболеваний, за разработку инновационных методов лечения и лекарственных средств.

Ордена также будут удостоены граждане за личные заслуги в подготовке квалифицированных медицинских кадров, за вклад в организацию оказания скорой медпомощи, высококвалифицированного стационарного ухода за пациентами, а также за особые личные заслуги в осуществлении благотворительной деятельности по поддержке хосписов, госпиталей, больниц. Кроме того, орден вручается за заслуги в развитии добровольческой деятельности, сохранении и приумножении традиций милосердия, за безвозмездную помощь людям.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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