За скандал в монастыре Волочковой грозит уголовное преследование
В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается знаменитый Серафимо-Дивеевский женский монастырь, полиция задержала светскую львицу Анастасию Волочкову и ее спутника. Из-за пандемии коронавируса Дивеево закрыто для приезжих, на въезде выставлен КПП полиции. Волочкова и ее спутник оставили машину у КПП, а в село нелегально проникли через лес.
Правоохранители обнаружили «звездную» пару на территории местного летнего кафе. Балерина и ее спутник были без масок и перчаток. Судя по голосу Волочковой, она накануне употребила алкоголь. Во время составления протокола Волочкова устроила скандал в стиле шоу «Дом-2». Она заявила, что приехала в монастырь на богомолье, что во всех православных храмах России ее обожают… При этом на «богомольной» Волочковой было платье с открытыми плечами и руками, с большими вырезами в зоне декольте и у бедра. Апофеозом скандала стало то, что Волочкова назвала полицейских «не мужчинами» и непечатным словом из трех букв.
Волочкова и ее спутник заночевали в машине.
В социальных сетях Волочкова не находит цензурных выражений для властей Нижегородской области.
Поведением гостьи из Москвы возмутился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Неудавшееся богомолье обошлось Волочковой в крупный денежный штраф. Ей также может грозить привлечение к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителей власти»).
Накануне визита в Дивеево Волочкова устроила скандал в храме Астраханского кремля. Она пришла в храм без платка, в платье с открытой грудью и в нескромной меховой накидке. В Астрахани Волочкова собирается купить свою двадцать третью по счету фешенебельную квартиру. В июле прошлого года Волочкова устроила фотосессию в храме подмосковной Коломны. Она пришла в храм в обтягивающих джинсах с обширными разрезами в зоне бикини, обернув вокруг бедер прозрачную косынку. Поведение Волочковой в святых для православного человека местах напоминает недавний скандал с Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре. В этой обители Собчак оказалась пострадавшей стороной, однако поведение журналистки показывает, что она провоцировала скандал. Съемки в монастыре Собчак проводила без разрешения Екатеринбургской епархии.
Балерина и ведущая «Дома-2» раньше были подругами, но разругались после того, как к Волочковой от Собчак ушел бизнесмен Вячеслав Лейбман. Попытка Собчак помириться с подругой сорвалась год назад. После того как Собчак побывала в гостях у балерины, Волочкова обнаружила у себя дома скрытые камеры, снимавшие танцовщицу при раздевании и в другие интимные моменты. После этого Волочкова сказала: «Ксюша ведет себя хуже любого папарацци».