За скандал в монастыре Волочковой грозит уголовное преследование

Анастасия Иванова

В селе Дивеево Нижегородской области, где располагается знаменитый Серафимо-Дивеевский женский монастырь, полиция задержала светскую львицу Анастасию Волочкову и ее спутника. Из-за пандемии коронавируса Дивеево закрыто для приезжих, на въезде выставлен КПП полиции. Волочкова и ее спутник оставили машину у КПП, а в село нелегально проникли через лес.

Правоохранители обнаружили «звездную» пару на территории местного летнего кафе. Балерина и ее спутник были без масок и перчаток. Судя по голосу Волочковой, она накануне употребила алкоголь. Во время составления протокола Волочкова устроила скандал в стиле шоу «Дом-2». Она заявила, что приехала в монастырь на богомолье, что во всех православных храмах России ее обожают… При этом на «богомольной» Волочковой было платье с открытыми плечами и руками, с большими вырезами в зоне декольте и у бедра. Апофеозом скандала стало то, что Волочкова назвала полицейских «не мужчинами» и непечатным словом из трех букв.





Волочкова и ее спутник заночевали в машине.

«Замечательное путешествие я совершила в святое место Дивеево! Повстречала светлых и прекрасных людей! Не зная о том, что губернатор Нижегородской области (мне не ведомо его имя), против добра и приезда сюда паломников и верующих людей А у губернатора совесть есть? И все ли эти паломники находящиеся на службе тоже преступники? Или удобно просто опять воспользоваться известностью моего имени. Так пусть оно привлекает внимание к Православию, молитвам и вере! Это, пожалуй, единственное, что осталось у людей. Люди в Дивеево идут же не на митинги, а в храмы помолиться. Службы-то идут», — написала танцовщица в своем Instagram.

В социальных сетях Волочкова не находит цензурных выражений для властей Нижегородской области.

Поведением гостьи из Москвы возмутился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Ко мне обратились жители Дивеева и прислали фото известного человека, позирующего на фоне дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно?» — написал в своем Instagram Никитин.

Неудавшееся богомолье обошлось Волочковой в крупный денежный штраф. Ей также может грозить привлечение к уголовной ответственности по статье 319 УК РФ («Оскорбление представителей власти»).

«Что касается того, что Волочкова себя считает уникальной и единственной «примой-балериной всея Руси«, то суд может это учесть в качестве обстоятельства, смягчающего вину. Она представит дипломы, грамоты и так далее, ей скажут: «Окей, давай штраф не 40 тысяч рублей, а 10 тысяч рублей«», — поясняет адвокат Сергей Жорин.

Накануне визита в Дивеево Волочкова устроила скандал в храме Астраханского кремля. Она пришла в храм без платка, в платье с открытой грудью и в нескромной меховой накидке. В Астрахани Волочкова собирается купить свою двадцать третью по счету фешенебельную квартиру. В июле прошлого года Волочкова устроила фотосессию в храме подмосковной Коломны. Она пришла в храм в обтягивающих джинсах с обширными разрезами в зоне бикини, обернув вокруг бедер прозрачную косынку. Поведение Волочковой в святых для православного человека местах напоминает недавний скандал с Ксенией Собчак в Среднеуральском женском монастыре. В этой обители Собчак оказалась пострадавшей стороной, однако поведение журналистки показывает, что она провоцировала скандал. Съемки в монастыре Собчак проводила без разрешения Екатеринбургской епархии.

Балерина и ведущая «Дома-2» раньше были подругами, но разругались после того, как к Волочковой от Собчак ушел бизнесмен Вячеслав Лейбман. Попытка Собчак помириться с подругой сорвалась год назад. После того как Собчак побывала в гостях у балерины, Волочкова обнаружила у себя дома скрытые камеры, снимавшие танцовщицу при раздевании и в другие интимные моменты. После этого Волочкова сказала: «Ксюша ведет себя хуже любого папарацци».