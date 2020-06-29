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Женщина, 9 лет жалующаяся на бесплодие, узнала, что она мужчина

Женщина, 9 лет жалующаяся на бесплодие, узнала, что она мужчина

Уникальный случай произошел в Индии, где женщина, 9 лет жалующаяся на бесплодие, узнала, что она мужчина. 30-летняя жительница Калькутты всегда считала себя представительницей слабого пола. У нее высокий голос, грудь, и женские наружные половые органы. Девять лет она прожила в браке с мужчиной, но забеременеть у нее не получалось.

В больницу женщина обратилась из-за боли в низу живота. Исследование показало, что у нее рак яичка. А последовавшие за этим анализы выявили пол индианки – она оказалась мужчиной. Цитогенетическое исследование – кариотипирование, также выявило у нее мужские половые хромосомы. У индианки не обнаружили яичников и, соответственно, у нее никогда не было менструации.

Патология называется синдромом Морриса и выявляется у одного из 22 тысяч мужчин. Она передается по наследству, и ,изучив семью пациента, оказалось, что аналогичный диагноз у сестры и двух теть, пишет издание letidor.ru.

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По материалам: u-f.ru

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