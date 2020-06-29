Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара

Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара
. Жерар Депардье после карантина вернулся к работе над франко-японском фильмом “Imamu” (временное название), сообщает Le Figaro.

Он играет шеф-повара заведения, который только что получил третью звезду.

Фильм снимает молодой режиссер Слони Соу. Под "Imamu" подразумевается кулинарный секрет японской кухни, который стремится постичь Габриэль Карвен (Жерар Депардье). Его супруга (Сандрин Боннэр) уходит от него сразу после присуждения третьей звезды. Антуан Дюлери выступает в роли грозного гастрономического критика.


В съемках, которые проходят в королевском аббатстве Фонтевро, также принимает участие старинный друг Депардье – Пьер Ришар.


Ожидается, что в мае следующего года лента будет представлена на Каннском фестивале.

Двадцать лет назад Жерар Депардье уже играл распорядителя и кулинара при дворе короля Людовика XIV – Франсуа Вателя в исторической драме "Ватель".

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Доктор Мясников рассказал, какие родинки способны переродиться в рак
Доктор Мясников рассказал, какие родинки способны переродиться в рак
Правила идеальной медитации: как выбрать практику по дате рождения
Правила идеальной медитации: как выбрать практику по дате рождения
Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса
Врач предупредила «брутальных мужчин» о тяжелом течении коронавируса
Tesla перестала получать субсидии от властей США
Tesla перестала получать субсидии от властей США
HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране
HRW призывает Туркмению раскрыть правду о коронавирусе в стране
Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку
Советник премьера Британии по нацбезопасности подал в отставку
Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара
Жерар Депардье приступил к съемкам в фильме про повара
В Приморье продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену ВЭФ-2020
В Приморье продолжат работу с инвесторами, несмотря на отмену ВЭФ-2020
Одержимую педагогом студентку поймали на слежке с помощью функции в соцсети
Одержимую педагогом студентку поймали на слежке с помощью функции в
Инициатор сноса памятника Коневу в Праге обвинил в произошедшем Россию
Инициатор сноса памятника Коневу в Праге обвинил в произошедшем Россию
Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певца
Дочь Майкла Джексона поделилась архивными фото певца
СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая
СМИ: двенадцать человек погибли из-за ливней на юго-западе Китая

Топ на сегодня

Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Кейт Миддлтон посетила детский хоспис и посадила растения в его саду
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Путин оценил версию о специальном «вбросе» коронавируса
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
Раскрыты подробности отношений Ди Каприо с 23-летней возлюбленной
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
На пенсию ушел единственный корги в российской полиции
Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов
Атака на медцентры Минобороны: фальшивые возмущения либералов

Еще по теме

Скандал: Жерар Депардье рассказал о «благоухающем голливудском дерьме»
Белоленточник Шендерович против патриота Депардье
Жерар Депардье снова посетил Беларусь
Жерар Депардье откроет в Саранске клуб для иностранцев, принявших российское гражданство