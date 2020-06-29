Знаки свыше: какие страхи указывают на кармические узлы и блоки сознания

Вадим Карасев

Кармические узлы и блоки сознания — это проблемы, которые ограничивают нас и мешают полноценной жизни. Распознать и избавиться от них не так уж и сложно. Главное — выявить причину и следовать советам экспертов.

Многие психологи и эзотерики рекомендуют практиковать позитивное мышление и аффирмации в достижении целей. И это реально работает, но далеко не у всех. Внутри каждого человека есть определенные узлы и установки, так называемые блоки в сознании, которые попросту запирают всю энергию и не позволяют мечтам осуществиться. На энергетическом уровне мы понимаем, что внутри есть какое-то непреодолимое препятствие, которое мешает вовремя принять верное решение.

Ни для кого не секрет, что человек — это не только физическое тело, но и сложная энергетическая система. Формирование узла страха — первопричина, которая приводит к сбою движения энергетики, что, в свою очередь, образует блок или кармический узел. Поток энергии, натыкаясь на такие узлы, искажается и теряет свою силу. Редакция сайта dailyhoro.ru предлагает узнать, какие страхи провоцируют блоки сознания и как от них избавиться.

1. Страх одиночества. Одиночество — довольно необычная вещь, к которой мы стремимся, но очень боимся. Иногда страх одиночества становится настолько сильным, что его деструктивная природа мешает жить полноценной жизнью, формируя блок на любовь. Искаженное восприятие заменяет ценности человека, вынуждая видеть мир под другой призмой. И вместо того, чтобы облегчать нашу жизнь и защищать нас от разочарования, он делает нас менее счастливыми.

2. Страх перемен. Обычно страх перемен работает вместе с тревогой, неуверенностью и чувством вины. Все это становится причиной ненависти к себе. Этот кармический узел нужно развязывать как можно скорее, потому что он усугубляет внутреннее состояние и формирует новые проблемы в жизни.





3. Страх поражения. Этот страх провоцирует блок на отдых. Человек начинает бесконечно работать. И речь идет не о заработке и личностном росте, а о постоянно нарастающих и прибавляющихся обязанностях и требованиях к себе. При этом дела усугубляются, а удовлетворение не приходит.

4. Страх будущего. Это скрытый страх, который напоминает тревожное чувство, небольшое фоновое напряжение. Зачастую мы не осознаем этого чувства, продолжая жить в нарастающем напряжении, временами «вздрагивая» от слишком ярких фантазий. Страх неизвестного формирует чувство неудовлетворенности своей жизнью, а также способствует появлению пугающих мыслей. Старайтесь смело смотреть в обозримое будущее. Начните брать ответственность за свои поступки и их последствия на себя.

5. Страх потери. Этот страх порождает неприятные чувства, такие как ненависть к себе, потерю смысла, апатию, депрессию. Человек не понимает, зачем он живет, не осознает своей важности в этой жизни, не понимает своих целей, не испытывает желаний. Он боится потерять, не понимая, что имеет. Это указывает на узел или блок на счастье.

В каждом из нас живут глубинные страхи. И это нормально, так как эти состояния необходимы для предостережения об опасности. Но страхи приносят пользу только тогда, когда они работают в адекватном режиме. Если же происходит сбой, то они формируют энергетические узлы, которые отравляют нашу жизнь.