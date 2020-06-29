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Зрители «вмонтировали» сцены секса в безобидные фильмы и объяснили их нелепость

Зрители «вмонтировали» сцены секса в безобидные фильмы и объяснили их нелепостьКадр: мультфильм «Белоснежка и семь гномов»

Пользователи Reddit обсудили, в каких фильмах было бы наиболее странным увидеть занимающихся сексом героев. Под постом MrBeasty44 зрители попытались «вмонтировать» постельные сцены в наименее подходящие для этого картины.

Один из пользователей предположил, что наиболее нелепо секс между киногероями смотрелся бы в безобидном фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», его поддержали 15 тысяч человек. Однако captainthomas заявил, что может представить себе подобную сцену. По его словам, на фабрике должен появиться мощный афродизиак — специальный шоколад ко дню святого Валентина, из-за которого герои фильма начнут неистово целовать друг друга, а затем устроят оргию. Мужчина объяснил, что на детей этот афродизиак действовать не будет.

Многие назвали фильмами, в которых секс-сцены будут выглядеть нелепо, анимационные картины. Среди них оказались «Тачки», «ВАЛЛ-И» и «Белоснежка и семь гномов». Их оппоненты отметили, что во всех этих мультфильмах есть сексуально привлекательные, на их взгляд, персонажи.

Кроме того, в список попали «Повелитель мух», «Чумовая пятница», «Чужой против хищника», «Один дома», «12 разгневанных мужчин». При этом некоторые обратили внимание на то, что по многим из перечисленных сюжетов уже было снято порно.

В конце мая профессиональные актеры рассказали, что происходит за кулисами при съемках постельных сцен, а также поделились связанными с ними курьезами. Многие признались, что все участники съемок ведут себя профессионально, а сам процесс координирует специальный человек.

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По материалам: lenta.ru

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