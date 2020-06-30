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1,4% участников онлайн-голосования по поправкам к Конституции получили электронные бюллетени, но не проголосовали

1,4% участников онлайн-голосования по поправкам к Конституции получили электронные бюллетени, но не проголосовали

На электронном голосовании по поправкам к Конституции получили бюллетени, но не проголосовали почти 17,5 тысяч участников онлайн-голосования, сообщил во вторник начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко, передает ТАСС.

По его словам, это около 1,4%, хотя ожидалось, что доля таких случаев составит 2-3%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, — 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Было предусмотрено также дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области.

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По материалам: pnp.ru

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