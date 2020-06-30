3 полезных заговора на июль: привлекаем удачу, деньги и любовь

Вадим Карасев

Счастье — это когда рядом есть удача, финансовый успех и любовь. Три полезных заговора помогут всё это привлечь в свою жизнь в самом жарком месяце лета — июле.

Июль — время возможностей. Считается, что в это время летняя теплая энергетика достигает своего пика, и проще всего поймать удачу за хвост, поэтому важно пользоваться любыми методами ее привлечения. Главное — избавиться от пессимизма, в чем вам помогут полезные техники.

Заговор на удачу в июле

Удача в середине лета нужна нам как воздух, поскольку этот месяц является одним из самых динамичных и ярких в году. Чтобы польза такого заговора была максимальной, нужно читать его в солнечные и очень жаркие дни.

Если за окном погожий денек, произнесите вслух: «Я окошко открываю, счастье в дом впускаю. Пусть моя жизнь и жизни моих близких наполнятся теплом и светом, как наполнилась эта комната». После этого нужно открыть окно и вдохнуть свежий летний воздух, представив себе, что вы наполняетесь энергией Солнца.

Для привлечения удачи очень важно оставаться позитивными даже в ненастные дни с ветром и дождем. Помните о том, что жарким летом ваша уверенность в своих силах и искреннее жизнелюбие помогут вам остаться на одной волне с Фортуной.

Июльский заговор на деньги

Финансовая сторона жизнь крайне важна для каждого из нас. В июле отличное время для того, чтобы попросить Вселенную о помощи в этой сфере жизни. Можно читать данный заговор каждый день, чтобы в вашем кошельке и в вашей жизни было больше денег, но самым действенным подобный заговор будет на растущей Луне:

«Как вокруг природа в июле процветает, пусть также процветаю и я. Пусть уйдут все трудности, а им на смену придет успех и вдохновение. Матушка-природа, помоги мне стать успешнее в это яркое время, избавиться от долгов и осуществить задуманное».

Также ознакомьтесь с тремя другими простыми способами привлечения денег на растущую Луну. Они тоже будут весьма полезными.

Заговор на любовь в июле

Любовь превыше всего, ведь это самое главное из человеческих чувств. Природа отдает нам много позитивной энергии, которую в июле нужно дарить близким. Если закрываться от людей и жить в обидах и негативе, то любовь будет обходить вас стороной.

Данный заговор лучше читать как можно чаще, вне зависимости от времени дня, погоды и настроения: «Пусть судьба соединит меня с (имя). Пусть наша любовь будет такой же теплой, как погода в июле, и такой же долгой, как летние дни». Если никого подходящего на примете нет, можно попросить судьбу соединить вас с правильным человеком.