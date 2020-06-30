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Актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников и потерял сотни тысяч рублей

Актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников и потерял сотни тысяч рублейСергей БуруновФото: Илья Покалякин / «Коммерсантъ»

Российский актер Сергей Бурунов стал жертвой мошенников и потерял сотни тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, решивший купить компьютер артист нашел соответствующее объявление в сети, договорился с продавцом о стоимости, а затем перевел ему на карту 270 тысяч рублей. Бурунов так и не получил компьютер, поэтому написал заявление в полицию.

Полиция разыскивает мошенников, обманувших актера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

43-летний Бурунов снялся в таких фильмах, как «Остров», «Водитель для Веры» и «Призрак», а также принимал участие в пародийной передаче «Большая разница» на Первом канале. Наибольшую известность ему принесла роль в сериале «Полицейский с Рублевки».

В 2019 году Бурунов занял третье место в рейтинге самых популярных российских актеров. Его обошли Александр Петров и Павел Прилучный.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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