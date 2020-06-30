Актрису из «Коммивояжера» приговорили к тюрьме за критику властей Ирана

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Актрису Таране Алидости приговорили к тюрьме за критику властей Ирана. Об этом сообщает Variety.

Отмечается, что суд приговорил звезду «Коммивояжера» к пяти месяцам тюремного заключения. Адвокат артистки Каве Рад назвал это попыткой запугивания. По его словам, официально приговор будет оглашен 1 июля.

Юрист рассказал, что причиной послужило видео, которое Алидости опубликовала в своем Twitter-аккаунте. На нем можно увидеть, как местная полиция нравов оскорбительно высказывается, а затем нападает на женщину, которая идет по улице без хиджаба. В январе артистка также раскритиковала власти родной страны, назвав ее граждан пленниками.

После этих высказываний 21 января Алидости вызвали в прокуратуру, заподозрив ее в «пропагандистской деятельности против государства». Позднее артистку отпустили под залог.

В 2017 году актриса заявила, что не приедет на церемонию вручения премии «Оскар» в знак протеста против политики нового президента США Дональда Трампа. Она назвала расистским запрет на выдачу виз жителям Ирана.