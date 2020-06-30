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Аршба назвал расширение полномочий парламента укреплением суверенитета

Аршба назвал расширение полномочий парламента укреплением суверенитета

Поправка в Конституцию, предусматривающая передачу части полномочий от президента парламенту, — это дальнейшее укрепление суверенитета страны, подчеркнул член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Отари Аршба в комментарии Nation News.

По словам депутата, он уже проголосовал за поправки в Конституцию.

«Я рад, что мы живём в эпоху этих перемен, в эпоху выравнивания баланса власти, — отметил Отари Аршба. — Передача полномочий от президента другим ветвям власти — это дальнейшее укрепление суверенитета страны. В этом смысле роль парламента, на мой взгляд, увеличивается кратно».

Политик добавил, что речь идёт о прямом участии законодателей в назначении кабинета министров, жесткой ответственности министров перед парламентом.

«Это все работа на укрепление суверенитета», — подчеркнул Аршба.

Он также напомнил, что после 90-х годов у России осталась лишь территория, а о государственности нельзя было говорить, в столь непростые времена именно парламент сыграл значительную роль в становлении молодой российской государственности.

Голосование по поправкам к Конституции стартовало в России 25 июня. Оно продлится до 1 июля включительно. Изменения в Конституцию были инициированы Президентом Владимиром Путиным.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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