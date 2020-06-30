Азербайджан и Армения «удалённо» обсудили карабахское урегулирование

Алексей Вольцев

Милитаристские заявления Азербайджана наносят вред процессу политического урегулирования карабахского конфликта, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян в ходе видеоконференции с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Армении.

Ранее во вторник главы МИД двух республик при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика провели встречу в режиме видеоконференции.

«Стороны коснулись ситуации вокруг мирного процесса в условиях пандемии (коронавирусной инфекции Covid-19. — Ред.). Глава МИД Армении подчеркнул недопустимость озвучиваемых Азербайджаном воинственных и деструктивных заявлений, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного урегулирования и препятствуют выполнению обязательств по подготовке народов к миру», — говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

Одновременно Мнацаканян отметил необходимость «продолжительного обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Арцаха (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.),».

Министры обсудили возможность проведения непосредственной встречи, а также визита сопредседателей МГ ОБСЕ в регион конфликта, связав это с развитием эпидемиологической ситуации в мире.

Официальный Баку представил содержание встречи и её «узловые моменты» в ином ключе. Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, видеоконференция продолжалась один час, в ходе неё стороны обсудили текущую ситуацию в урегулировании карабахского конфликта.

Министр Мамедъяров поднял вопрос о «незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, включая незаконное заселение и инфраструктурные проекты». Сопредседатели МГ ОБСЕ, в свою очередь, отметили рост агрессивной риторики в последнее время. В ответ на это глава азербайджанской дипломатии указал, что к росту воинственной риторики привели «провокационные действия» Армении.

Как сообщало ИА Newstes, дипломатические контакты на уровне министров иностранных дел и встречи глав двух республик, проведённые в течение последних двух лет, прошедших с момента «бархатной революции» в Армении, не оказали существенного влияния на перспективы карабахского урегулирования исключительно политическими средствами. Напряжённость на линии соприкосновения войск остаётся на высоком уровне. 31 мая Министерство обороны Азербайджана распространило заявление, в котором утверждалось, что с Арменией нужно говорить «только на языке силы» и в следующий раз это будет «полным сокрушением противника». Вооружённые силы Азербайджана «непременно воспользуются правом применения силы для освобождения оккупированных территорий», под которыми Баку, как правило, понимает не только контролируемые армянскими войсками с 1994 года территории вокруг Нагорного Карабаха (семь районов бывшей Азербайджанской ССР, два из которых контролируются армянской стороной частично. — Ред.), но и саму непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику, говорилось в заявлении азербайджанского военного ведомства.