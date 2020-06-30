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Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами

Байден может запросить брифинг по "сговору" России с талибами
Наиболее вероятный кандидат от Демократической партии США на предстоящих в ноябре президентских выборах Джо Байден не исключил, что запросит брифинг у действующей администрации президента в связи с сообщениями СМИ о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам вознаграждение за нападения на американских солдат в Афганистане.

Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Никаких доказательств предоставлено не было.

# В мире
По материалам: ria.ru

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