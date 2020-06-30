Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Банк России рассказал о недобросовестных практиках автостраховщиков

Банк России рассказал о недобросовестных практиках автостраховщиков

Центробанк уличил страховые компании, работающие с автомобилями, в ряде недобросовестных практик – таковы итоги проведенного поведенченского надзора. В сообщении Банка России отмечается, что в этих случаях страховщики формально не нарушают закон, но поступают некорректно.

Пример таких действий – отправка клиента в другое подразделение для осмотра ТС и оформления ОСАГО. Чаще всего это касается мотоциклистов и владельцев грузовиков. Таким образом создаются излишние очереди и затягиваются сроки.

"Банк России считает такие действия нарушающими права потребителей финансовых услуг и рекомендует страховым компаниям проводить осмотр транспортного средства в том подразделении, куда обратился гражданин, а если это невозможно, заключать договор ОСАГО без осмотра".

Также в ЦБ напомнили, что потерпевшие в ДТП не должны оплачивать независимую экспертизу или осмотр автомобиля. По закону эта обязанность лежит на страховой компании, а от клиента она может попросить только письменного согласия на оплату с условием возмещения в будущем, при этом он имеет право отказаться.

Банк России назвал недопустимой и практику, при которой при ремонте застрахованного автомобиля по инициативе страховщика используются б/у детали или нарушаются сроки. Все правки в трехстороннем договоре со станцией обслуживания должны быть согласованы с автовладельцем.

Как сообщал Ruposters, в мае в России вступили в силу новые правила выдачи ОСАГО.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

В деле Ефремова появился новый потерпевший
В деле Ефремова появился новый потерпевший
"Квартет И" в пандемию написал пьесу, по которой поставит новый спектакль
"Квартет И" в пандемию написал пьесу, по которой поставит новый
В Баварии заразились коронавирусом 44 сотрудника кейтеринговой фирмы
В Баварии заразились коронавирусом 44 сотрудника кейтеринговой фирмы
Пожизненно осужденного серийного насильника случайно освободили
Пожизненно осужденного серийного насильника случайно освободили
Лунный календарь комнатных растений на июль 2020 года
Лунный календарь комнатных растений на июль 2020 года
Песков объяснил, почему голосовать по поправкам решили пакетом
Песков объяснил, почему голосовать по поправкам решили пакетом
Банк России рассказал о недобросовестных практиках автостраховщиков
Банк России рассказал о недобросовестных практиках автостраховщиков
Турчинов стал главой штаба парии Порошенко — тревожный «звонок» Зеленскому
Турчинов стал главой штаба парии Порошенко — тревожный «звонок»
Норвегия ударит по крупнейшей американской компании
Норвегия ударит по крупнейшей американской компании
Делать выводы по явке на голосование преждевременно, заявил Песков
Делать выводы по явке на голосование преждевременно, заявил Песков
Бывшие супруги Айза Анохина и Гуф флиртуют в соцсетях: "У Лехи есть шанс?"
Бывшие супруги Айза Анохина и Гуф флиртуют в соцсетях: "У Лехи есть
Мы должны были сохранить возможность для каждого абитуриента поступить в несколько вузов – Музаев
Мы должны были сохранить возможность для каждого абитуриента

Топ на сегодня

Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к Конституции
Елена Летучая проверила безопасность на голосовании по поправкам к
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
В России раскрыли результаты тестирования вакцины от коронавируса
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Необходимость профессиональной помощи в патентовании изобретений
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
Модная битва: Белла Хадид против Дарьи Коноваловой
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России
В МИД Украины снова предупредили о скором «военном вторжении» России

Еще по теме

РСА обеспокоен: количество поддельных диагностических карт растет с каждым днем
Страховые компании отказывают в ремонте машин по ОСАГО
Навязчивых страховщиков ждут миллионные штрафы
Центробанк предложил правительству взять на себя функции техосмотра