Банк России рассказал о недобросовестных практиках автостраховщиков

Вадим Карасев

Центробанк уличил страховые компании, работающие с автомобилями, в ряде недобросовестных практик – таковы итоги проведенного поведенченского надзора. В сообщении Банка России отмечается, что в этих случаях страховщики формально не нарушают закон, но поступают некорректно.

Пример таких действий – отправка клиента в другое подразделение для осмотра ТС и оформления ОСАГО. Чаще всего это касается мотоциклистов и владельцев грузовиков. Таким образом создаются излишние очереди и затягиваются сроки.

"Банк России считает такие действия нарушающими права потребителей финансовых услуг и рекомендует страховым компаниям проводить осмотр транспортного средства в том подразделении, куда обратился гражданин, а если это невозможно, заключать договор ОСАГО без осмотра".

Также в ЦБ напомнили, что потерпевшие в ДТП не должны оплачивать независимую экспертизу или осмотр автомобиля. По закону эта обязанность лежит на страховой компании, а от клиента она может попросить только письменного согласия на оплату с условием возмещения в будущем, при этом он имеет право отказаться.

Банк России назвал недопустимой и практику, при которой при ремонте застрахованного автомобиля по инициативе страховщика используются б/у детали или нарушаются сроки. Все правки в трехстороннем договоре со станцией обслуживания должны быть согласованы с автовладельцем.

Как сообщал Ruposters, в мае в России вступили в силу новые правила выдачи ОСАГО.