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Белоруссия после многолетнего перерыва отправит своего посла в США

Белоруссия после многолетнего перерыва отправит своего посла в США

Белоруссия планирует завершить все процедуры по направлению своего посла в США в ближайшие месяцы. Об этом сегодня, 30 июня, заявил глава МИД республики Владимир Макей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы посол прибыл в Вашингтон и начал работать как можно скорее. Точно так же в этом заинтересована и американская сторона», — сказал он, добавив, что «это должно случиться в течение ближайшего месяца- полутора, двух максимум».

Кроме того, руководитель белорусского внешнеполитического ведомства уточнил, что в настоящее время завершаются внутригосударственные процедуры по определению кандидатуры, которая будет занимать должность чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Соединенных штатах Америки. По его словам, имя нового белорусского представителя в Вашингтоне станет известно «как только будут завершены окончательно все внутригосударственные процедуры». При этом Владимир Макей напомнил, что американская сторона уже определила кандидатуру своего посла в Минске, и в настоящее время проводится ее согласование в Сенате.

Напомним, после дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов. После чего был сокращен количественный состав диппредставительств до минимума. На протяжении последующих лет руководство дипломатических представительств обеих стран было представлено временными поверенными. О решении Белоруссии и США вернуть послов было объявлено в ходе встречи Александра Лукашенко с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом 17 сентября 2019 года. В начале мая 2020 года Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру зампомощника госсекретаря Джули Фишер на должность посла в Белоруссии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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