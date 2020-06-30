Белый дом проведет брифинг про якобы "сговор" России с талибами

Лидия Мартынова

Белый дом во вторник проведет брифинг для группы демократов по публикации о якобы имевшем место сговоре России с радикальным движением "Талибан", сообщил телеканал CNN со ссылкой на помощника лидера демократического большинства в палате представителей Стени Хойера.

Как добавляет телеканал, помощник Хойера отметил, что брифинг для группы демократов не станет заменой брифинга для всех членов палаты представителей. По сведениям агентства Рейтер, брифинг в Белом доме состоится в 8 утра по местному времени (15.00 мск).