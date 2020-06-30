Белый дом заявил, что статья о "сговоре" с талибами играет на руку России

Влада Некрасова

Публикация в СМИ сообщений о том, что Россия якобы предлагала афганским талибам за вознаграждение нападать на американских солдат "играет на руку" РФ и служит ее интересам, заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макинани.

"Есть два плохих следствия этой статьи. Первое – эта статья затруднит формирование консенсуса по этому вопросу и проверку разведданных. Второе – такие противоречия и разногласия (в США) прямо играют на руку России и, к сожалению, служат ее интересам", - заявила Макинани на брифинге.