Бюллетени на одном из участков в Москве признают недействительными

Влада Некрасова

Мосгоризбирком признает недействительными бюллетени в одном сейф-пакете на участке, где произошел инцидент с подписью избирателя, сообщил РИА Новости зампредседателя МГИК Дмитрий Реут.

Ранее руководитель московского штаба по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции Илья Массу заявил, что на участке 1403 гражданин заметил, что за членов его семьи и за него самого уже проголосовали. Позже штаб направил в городской избирком письмо с рекомендацией признать бюллетени из сейф-пакета, где находился бюллетень избирателя, недействительными, а также рассмотреть вопрос об ответственности председателя и секретаря комиссии 1403.

"Нам известно об этой ситуации. Ситуация неприятная, но одно можно сказать точно: это не умышленное нарушение. В участковых комиссиях работают люди, они устали, они волнуются и, как следствие этого, делают ошибки при оформлении документов. Главное, что право человека восстановили и он смог проголосовать", — сказал Реут.

По его словам, "бюллетени из этого сейф-пакета будут признаны недействительными".

"Этот инцидент не отразится на итогах голосования", — подчеркнул замглавы МГИК.