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Боб Дилан установил рекорд в чарте Billboard

Боб Дилан установил рекорд в чарте Billboard
. Американский музыкант Боб Дилан установил рекорд в чарте Billboard, став первым артистом в истории престижного рейтинга, чьи альбомы попадали в подборку топ-40 семь десятилетий подряд, начиная с 1960-х по 2020-е годы, сообщает Billboard.

Так, новый альбом исполнителя Rough and rowdy ways, выход которого состоялся 19 июня, стал 23-й пластинкой Дилана, попавшей в первую десятку чарта. Он дебютировал сразу на втором месте (за первую неделю было продано 53 тысячи экземпляров).

Издание отмечает, до этого сборники Боба Дилана восемь раз попадали в топ-40 в 1960-х, 14 раз в 1970-х, семь раз в 1980-х, четыре раза в 1990-х, семь раз в 2000-х, девять раз в 2010-х и теперь один раз в 2020-х.


Музыкант дебютировал в рейтинге Billboard почти 57 лет назад с альбомом The freewheelin’ Bob Dylan. В сентябре 1963 года его работа заняла 125-е место. Но уже в октябре поднялась до 22-й позиции.

В первую десятку Дилан попал под номером шесть в октябре 1965 года благодаря сборнику Bringing it all back home, а впервые возглавил рейтинг с альбомом Planet waves в феврале 1974 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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