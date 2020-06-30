Больницы заполнены пациентами с COVID на 18% - ЦОЗ

Влада Некрасова

По состоянию на 30 июня на стационарном лечении находится 4724 человека с подтвержденным диагнозом СOVID-19, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких - 92 человека, сообщает Центр общественного здоровья."По состоянию на 30 июня в Украине 4147 (17,7%) больничных коек заняты больными СOVID-19 из выделенных 23 419 коек в УЗ первой волны и 577 (5,5%) кроватей второй волны из выделенных 10 430 пациентов с COVID 19", - говорится в сообщении.Наибольшее количество занятых коек в Закарпатской (71%), Волынской (56,5%), Черновицкой (47%), Львовской (44,4%) и Винницкой (43%) областях.Всего в Украине 2424 аппарата искусственной вентиляции легких в учреждениях здравоохранения первой волны.