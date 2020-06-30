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"Большие гастроли" покажут новую программу спектаклей российских театров

"Большие гастроли" покажут новую программу спектаклей российских театров
Всероссийский проект "Большие гастроли" с 30 июня по 12 июля представит программу "Летний калейдоскоп" из спектаклей российских театров, постановки которых еще не транслировались в онлайн-туре, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.

Спектакли "Больших гастролей-онлайн" рассчитаны на зрителей всех возрастов и разнообразие интересов. В течение двух недель взрослые и дети увидят новые работы молодежных коллективов, театров кукол и теней, драматических и музыкальных из театров из центра и регионов. В рамках "Летнего калейдоскопа" покажут свои постановки – театры Саратова, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Белгорода, Москвы, Мурманска, Екатеринбурга, Липецка, Нерюнгри.

В жанровом калейдоскопе программы – балет Чайковского, драмы Гоголя и Булгакова, Сервантеса и Свифта. Зрители увидят спектакль "Ваня Датский", созданный по сказу архангельского писателя ХХ века Бориса Шергина, стилизацию под античность "Георгий Победоносец" в стихах современного поэта Константина Скворцова.


Детский театр теней – единственный в России коллектив, владеющий всеми техниками китайского теневого театра на экране, управлением силуэтной куклой на ширме и искусством живой актерской игры на авансцене.


Самых юных зрителей ждут кукольные представления по мотивам русских и румынских народных сказок, а также мюзикл "Летучий корабль" на музыку Максима Дунаевского и стихи Юрия Энтина.

"Большие гастроли-онлайн" предлагают ежедневные трансляции, которые можно смотреть из любой точки мира, подключившись к прямому бесплатному эфиру на официальных каналах "Большие гастроли" в Facebook, VK, "Одноклассники", YouTube, а также на сайте Большиегастроли.рф в разделе Online.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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