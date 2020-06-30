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Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их расставания

Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли впервые после их расставанияБрэд ПиттФото: Globallookpress.com

Голливудского актера Брэда Питта заметили в доме его бывшей жены Анджелины Джоли впервые после их развода. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что артист провел около двух часов в особняке экс-супруги, расположенном в Лос-Анджелесе. Папарацци сняли его, когда он покинул жилье звезды и сел на мотоцикл.

Брэд Питт и Анджелина Джоли поженились в 2014 году. У пары шестеро детей, из них трое приемных. Спустя два года Джоли подала документы на развод. Она решила пойти на это из-за несогласия с методами воспитания Питта. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный актер ударил старшего сына Мэддокса, однако эта информация не подтвердилась. Пара завершила бракоразводный процесс в апреле 2019 года.

Ранее в июне Джоли рассказала, что решилась на развод ради благополучия детей. «Некоторые воспользовались моим молчанием, и дети прочитали ложь о себе в средствах массовой информации, но я напоминаю им, что они знают правду и думают своей головой», — сказала Джоли. Она также добавила, что ее дети — «очень смелые и сильные молодые люди».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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